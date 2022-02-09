Jean Evrard Kouassi: Galibiyet önemliydi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Denizlispor 'la kapışan Trabzonspor 'da devre arasında transfer edilen Jean Evrard Kouassi ilk kez Bordo-Mavili formayı giydi. Fildişili futbolcu ilk maçında ağları da sarsmayı başardı. 77. dakikada attığı golle Fırtına'ya çeyrek final biletini getiren yıldız oyuncunun bir golü de sayılmadı.

Performansıyla geçer not alan 27 yaşındaki kanat oyuncusu ortaya koyduğu futbolu değerlendirdi.

Kouassi şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki gol atmak beni mutlu etti ama asıl önemli olan galibiyeti almamızdı. Hocamızın da söylediği gibi bütün maçlar zor, galibiyeti almak önemliydi. Açıkçası benim gibi hıza sahipseniz sağda ve solda oynayabilirsiniz. Hocamız da bunu gördü ve değerlendirdi."



