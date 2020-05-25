Jean-Clair Todibo için 24 milyon euro

Everton'dan Barcelona'nın genç stoperi için tam 24 milyon euro... İngilizler Todibo transferi için ayrıca Barça'ya 3 gün süre tanıdı.

Ocak ayında Barcelona'dan Schalke'ye kiralanan ve burada 8 maça çıkan Todibo için Schalke'nin elinde 25 milyon euroluk satın alma bedeli hakkı bulunuyor ancak Almanlar Corona virüs salgını döneminde böyle bir bonservis bedelini mantıklı görmüyor.

İspanyol Gazetesi Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona da bu iyi teklif karşısında kararsız kaldı. 20 yaşındaki Fransız oyuncu için Inter ve Juventus'un da nabız yokladığı ancak önerilen ücretlerin Everton'ın bedeline yakın olmadığı belirtildi.

İngilizler transferde önde olduklarını bildikleri için Katalan kulübüne 3 gün süre tanıdılar. Eğer cevap gelmzse Everton'ın transferden vazgeçeceği belirtildi.

Jean-Clair Todibo, Fransız ekibi Toulouse'dan Barcelona'ya 18 ay önce 1 milyon euroya transfer olmuştu.



