Jean Armel Kana Bıyık’tan şık gol

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Kamerunlu başarılı savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile dikkat çekiyor.

07 Mart 2019, Perşembe 09:17
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Jean Armel Kana Bıyık’tan şık gol

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 25.haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da keyifler ve moraller yerinde. Dün yapılan antrenman öncesi Sarı-Kırmızılıların Kamerunlu savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık, şık bir gol imza attı. Kaleden kaleye gol atan Jean Armel Kana Bıyık attığı şık gol sonrası büyü sevinç yaşadı. Antrenmanların neşe kaynağı olan Kana Bıyık, son haftalarda oynadığı futbolla dikkat çeken Kana Bıyık, taraftarın beğenisini kazandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jean Armel Kana Bıyık’ın İstikbal Mobilya Kayserispor’da kalıp olmayacağı sezon sonu belli olacak. 

İHA

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