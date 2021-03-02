League of Legends şampiyonlarından Yarınların Koruyucusu Jayce, cesur bir mucittir. S11 yeni sezona girdiğimiz şu dönemlerde oldukça önemli bir şampiyondur. Jayce şampiyonunun yeteneklerini bilmeyen çoktur, oynayabileni de bir o kadar yoktur. Bu sezonda Jayce karakterinin rün rehberi nasıldır, ne gibi değişiklikler yapıldı detayları derledik.

Yarınların Koruyucusu Jayce

Ömrünü Piltover'ın savunmasına ve bitmek bilmez gelişim arayışına adamış olan Yarınların Koruyucusu Jayce, oldukça dahi bir mucittir. Dönüşüm kabiliyeti olan Hextech Çekici ile zekasını, gücünü, cesaretini şehrini korumak için kullanmaktadır.

Jayce neredeyse her memlekette kahraman olarak görülse de bu ilginin onu çok olumlu etkilemediği bir gerçek. Fakat Jayce'nin vicdanı asla yolundan sapmıyor. Onun doğal becerilerinizi çekemeyen kimseler dahi Gelişim Şehri'ni koruduğu için kendisine minnet duyuyor.

Yarınların Koruyucusu Jayce Oynanış Biçimi

Jayce şampiyonunun yeteneklerine gelirsek, ilk olarak pasif yeteneği ile başlayalım. Hextech Kapasitör, pasif yeteneği ile klavyeden R yeteneği olan Dönüşüm skilini her kullandığında 1,25 saniye 40 Hareket Hızı kazanır. Tüm birimlerin içinden geçer.

Göklere! skili klavyeden Q yeteneği ile Jayce bir rakibin üzerine atılarak ona fiziksel hasar verir. Onları 2 saniye kadar yavaşlatır. Jayce'nin Q yeteneğinde iki skill bulunmaktadır. Diğeri ise Şok Patlaması'dır. Elektrik küresini ateşlediğinde, bir rakibe isabet ettiğinde ya da menzile girdiğinde infilak eder. Patlamanın alanındaki tüm rakiplere fiziksel hasar verir.

Klavyeden W yeteneği de aynı şekilde çift skilldir. Biri Şimşek Sahası, pasif olarak çekiç formunda iken saldırısı başına mana elde ederken, aktif ile de yarattığı elektrik alanı, yakındaki rakiplere 4 saniye içinde büyü hasarı verir. W yeteneğindeki ikinci skill ise Hiper Yük'tür. Bu skill sayesinde bir enerji patlamasıyla, azami 3 saldırı boyunca Saldırı Hızını saniye başına 2.50’ye çıkardıktan sonra hasar verir.

Jayce'nin klavyeden E yeteneği de R yeteneği de diğerleri gibi çift skilldir. E yeteneğinde ilk skill Gürleyen Darbe ile rakiplerinin azami canının en fazla %20 kadarını büyü hasarı olarak verir. Kısa bir mesafe geriye fırlatır. İkinci skill olan Hızlandırma Geçidi ise, 4 saniye kadar aktif halde kalmaktadır. Bu esnada içinden geçen tüm dost şampiyonların Hareket Hızını 3 saniyeliğine arttırmaktadır. R yeteneğinde ise ilk skill Merkür Topu, Merkür Çekici’ni, Merkür Topu’na dönüştürerek yeni özellikler kazanır.

Top Hali esnasında yapılan bir sonraki saldırı, rakibin Zırh ve Büyü Direnci değerlerini 5 saniye kadar hasar verir. Son olarak R yeteneğinin ikinci skili olan Dönüştür: Merkür Çekici, yine dönüşüm geçirerek Zırh ve Büyü Direnci kazandırır.

Yarınların Koruyucusu Jayce S11 Rün Dizilimi

Jayce yeni sezon rün dizilimi;

İsabet

Yenilmez

Pratik Zeka

Efsane: Sıvışma

Son Direniş

İlham

Sihirli Pabuçlar

Peksimet Teslimatı olmak üzere;

+10 Değişken Kuvvet

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

Yarınların Koruyucusu Jayce S11 Yetenek Skilleri

Jayce’nin skillerinde bir eksiklik görmeniz doğaldır. Yeni sezon da yetenek skilerinden biri eksik. Şimdiki skill dağımı;

Göklere - Şok Patlaması: 1- 3- 5- 9- 11

Şimşek Sahası - Hiper Yük: 4- 6- 8- 10- 12- 13

Gürleyen Darbe - Hızlandırma Geçidi: 2- 14- 15- 16- 17- 18

Yarınların Koruyucusu Jayce S11 Counter Pickler

Jayce eşsiz bir deha, bir mucit olabilir. Fakat onunda karşısında zayıf düştüğü bazı şampiyonlar var. Bunlar;

Fiora

Yorick

Irelia

Xin Zhao

Nidalee

Yarınların Koruyucusu Jayce Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Işınlan: 4,5 saniye odaklanma yaptıktan sonra şampiyon hedef aldığı dost kuleye, minyona ya da toteme ışınlanır.

Muramana

Youmuu'nun Hayalet Kılıcı

Kararma

Atiklik Çizmeleri

Gecenin Kıyısı

Koruyucu Melek

Yarınların Koruyucusu Jayce Kostümleri

Jayce şampiyonu da kostüm bakımından baya zengin. Beş farklı kostüm içerisinden dilediğinizi seçip oyunun keyfine varabilirsiniz.

Klasik Kostüm

Metal Zırhlı Kostüm

Kazanova Kostümü

Karanlık Güç Kostümü

Parlak Çekiç Kostümü