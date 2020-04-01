Jay Williams, NBA maçlarının gemide oynanması teklifini sundu
Bir dönem Chicago Bulls'ta basketbol oynayan ve geçirdiği motosiklet kazası sonucu kariyerini erken sonlandıran Jay Williams, artık yorumculuk yapıyor. Eski oyuncu corona virüs nedeniyle ara verilen NBA maçları için bir öneride bulundu. Williams'a göre maçlar, denize açılacak gemilerde oynanabilir.
NBA'de sezonun tamamlanabilmesi için yaklaşık 6 ila 8 hafta gibi bir sürece ihtiyaç var. Basketbolseverler ve yorumcular bu sürecin tamamlanabilmesi için adeta yaratıcılık yarışına girmiş durumda çünkü aksi takdirde maçlar kolay kolay oynanamayacak.
Corona virüs ABD'de gittikçe kötüleşiyor ve vaka sayısının 100 bine ulaştığı ilk ülke ABD olarak biliniyor.
Eski basketbolcu olan Jay Williams ise şu sıralar ESPN için yorumculuk yapıyor.
Willams, maçların gemilerde oynanabileceği fikrini ortaya attı. Williams'a göre mevcut puan durumuyla play-off'a gidilmeli. İki büyük cruise gemisi kiralanarak biri Doğu biri Batı Konferansı olarak kullanılmalı.
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Oyuncular ve ailelerine virüs testi yapılarak sorun teşkil etmeyecek kişiler gemilere alınmalı ve kurulacak basketbol sahalarında maçlar oynanmalı.
Böylece hem ligler devam edecek hem de sağlıklı kişiler izole bir ortamda olacak.
Jay Williams, bu önerinin en kötü yanının maçları izleyecek seyirciler olmayacağını fakat kulüplerin ve yayıncının buna anlayış göstermesi gerektiğini söyledi. Williams'a göre 40 günlük bir süreç, maçların tamamlanmasına yetecek.
Williams'ın bu fikri her ne kadar yaratıcı olsa da sonrasında yapılan birçok yorumda yapılacak testlerin güvenilirliği sorgulandı ve okyanus üzerine kurulacak bir sahanın çok dalgalar nedeniyle sallanmasından ötürü basketbol oynamaya müsait olmayacağı vurgulandı.