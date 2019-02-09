Jay Jay Okocha: Beraber oynadığım en iyi futbolcu Ronaldinho

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve Türk taraftarların hafızasında iyi bir yer edinen Nijeryalı efsane Jay Jay Okocha, eski kulübü Paris Saint-Germain'e dair önemli ifadeler kullandı.

Goal'e konuşan Jay Jay Okocha, beraber oynadığı en iyi futbolcunun PSG'den takım arkadaşı olan Ronaldinho olduğunu söyledi.

Okocha, yıldızlarla dolu olan PSG'nin Ligue 1'deki rekabet ortamını bitirdiğine inanmıyor. PSG'nin çok hırslı bir yapıya büründüğünü ifade eden Okocha, ''PSG'nin satın alınması kulübe çok şey kattı. Bu kulübün şu anda dünyanın en iyilerinden biri olduğuna dair şüphem yok. PSG lige hükmediyor ama bu durum ligin prestij kaybına uğradığı anlamına gelmiyor. Bu, kulübün ne kadar hırslı ve büyük olduğunun bir göstergesi. Çünkü bu şekilde tutarlı olmak hiç kolay değil'' dedi.

''PSG için eksik olan şey Şampiyonlar Ligi''

Nijeryalı efsane, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu da değerlendirdi.

''Ben PSG'nin yalnızca eski oyuncusu değil aynı zamanda büyük bir taraftarıyım ve onların Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını çok istiyorum. Genç oyunculara yardım etmeleri için bazı deneyimli futbolcuları transfer ettiler. Ben, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağına inanıyorum. Özellikle ilkini kazandıktan sonra devamı gelecektir''

''Tabii ki Manchester United'a karşı Neymar'ın oynamasını isterim ancak sakatlıklar futbolun içinde olan bir şey. Ancak diğer oyuncuların onun yerini dolduracağına inanıyorum''

''Beraber oynadığım en iyi futbolcu Ronaldinho''

Okocha, beraber oynadığı en iyi futbolcunun Ronaldinho olduğunu dile getirirken karşılaştığı en iyi rakibin ise kendisi olduğunu ekledi.

''Kariyerim boyunca birlikte oynadığım en iyi futbolcu Ronaldinho'ydu. Size benzeyen bir futbolcuyla oynarken birbirinizi anlamak için iletişim kurmanıza gerek yok. Sadece birbirinize bakarak ne yapacağınıza karar verebiliyorsunuz.''

''Benim için en büyük rakip daima kendim oldu. Çünkü daha iyi olabilmek için daima kendime baskı kurdum. Kendimi durdurabilecek tek kişinin ben olduğunu düşünüyorum. Ayrıca özel bir yeteneğimin olduğunu düşünüyorum. Ne zaman topu ayağıma alsam ne yapacağımı biliyordum''

''Iwobi ile Messi'yi PSG'de görmek isterim''

Okocha, Arsenal'de forma giyen yeğeni Alex Iwobi'yle ilgili konuşurken Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olma ihtimalini de değerlendirdi.

''Bu konuda biraz taraflı olmalıyım. Yeğenim Iwobi, şu anda Arsenal için oynuyor. Gelecekte onu PSG'de izlersem bu beni çok mutlu eder''

''Lionel Messi'yi çok seviyorum. Onun PSG'ye çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ama o Barcelona'nın oyuncusu ve dolayısıyla benimki bir temenni gibi''