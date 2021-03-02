League of Legends evreninde silahların ustası olarak bilinen Jax oldukça aktif bir şampiyondur. Pek çok kişinin severek seçtiği hem savaşçı hem de bir suikastçı olan bu şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini derledik.

Silah Ustası Jax

Kendine özgü bir şampiyon olan Silah Ustası Jax, silahlar konusunda tam bir ustadır. Ayıca oldukça sivri dilli olan bu şampiyona kimse yaklaşamıyor. Icathia'nın bilinen son silah ustası unvanına sahip olan şampiyonumuz Hiçlik'i serbest bırakarak kendi gururunun kurbanı oldu. Daha sonra kendisi ve yine kendi türünden olanlar memleketlerini korumaya yemin ettiler.

Büyünün dünya üzerinde yükselmesiyle birlikte Jax, tehditler bir kez daha gün yüzüne çıkarken Icathia'nın son ışığıyla Valoran'da dolaşıyor. Yanında savaşabilecek kadar güçlü bir ortak bulma umuduyla karşısına çıkan kim varsa sınıyor.

Silah Ustası Jax Oynanış Biçimi

Amansız bir şampiyon olan Jax'ın pasif skili Amansız Saldırı, şampiyonun art arda yaptığı normal saldırıları saldırı hızını en fazla oranında arttırır. Bu etki 8 defa biriktirilebilir. En yüksek %88 saldırı hızına ulaşır. Şampiyon otomatik saldırıları bıraktığı zaman bu yükler tek tek kaybolur.

Klavyeden Q ile aktif olan yeteneği Sıçrama Saldırısı, şampiyon hedef birimin üzerine sıçrar. Ardından bu hedef eğer bir şampiyon ise fiziksel hasar verir.

Klavyeden W ile aktif olan yeteneği Güçlendir, şampiyon silahını enerjiyle doldurur. Sonraki normal saldırısı ya da Sıçrama Saldırısı ile fazladan büyü hasarı verir. Jax bu skili 175 birim menzilden kullanabilir.

Klavyeden E ile aktif olan yeteneği Karşı Saldırı, 2 saniyeye kadar sürebilen bir savunma duruşuna geçer. Daha sonra gelen bütün normal saldırılardan sıyrılır. Alan etkisi olan yeteneklerden %25 daha az hasar alır. 2 saniye sonra veya bu yeteneği yeniden etkinleştirdiğinde rakipleri 1 saniyeliğine sersemletir. Onlara en fazla 155 fiziksel hasar verir. Karşı saldırı durumunda ise sıyrıldığı saldırı başına 20% daha fazla hasar verir.

Son olarak klavyeden R ile aktif olan yeteneği Büyük Ustanın Kudreti, pasif durumdayken şampiyon art arda gerçekleştirdiği her üçüncü saldırıda fazladan büyü hasarı verir. Aktif olarak da azmini pekiştirerek, 8 saniye kadar zırh ve büyü direnci kazanır.

Silah Ustası Jax S11 Rün Dizilimi

Jax oyun içerisinde güzel bir jungler/solotop şampiyonudur. Bolca nerflenen muhterem bir karakter olarak adı çıkmıştır. Peki, bu eşsiz şampiyonun S11 rün dizilimi nasıldır;

İsabet

Yenilmez

Zafer

Efsane: Kan

Son Direniş

İlham

Peksimet Teslimatı

Sihirli Pabuçlar ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 15 ila 90 Can (seviyeye bağlı)

Silah Ustası Jax S11 Yetenek Skilleri

Oyuncuların dediğine göre Jax şampiyonunu seçtiğinizde ve her dizilimi eksiksiz yapıp, itemlere dikkat ettiğinizde 1vs1 de 10 levelden sonra zaten ölümsüz oluyorsunuz. Jax yetenek skilleri dağılımı ise;

Sıçrama Saldırısı: 2- 14- 15- 17- 18

Güçlendir: 3- 4- 5- 7- 9

Karşı Saldırı: 1- 8- 10- 12- 13

Büyük Ustanın Kudreti: 6- 11- 16

Silah Ustası Jax S11 Counter Pickler

Silahların ustası ve bir yetenek abidesi olan Jax şampiyonunun karşısında kim durabilir? Elbette onun da zayıf düştüğü şampiyonlar var. Bunlar;

Garen

Malphite

Pantheon

Renekton

Singed

Silah Ustası Jax Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Üçlü Kuvvet

Ölümün Dansı

Çelik Kaplamalı Çizme

Ruh Gömleği

Koruyucu Melek

Ölü Adamın Zırhı

Silah Ustası Jax Kostümleri

Silahların ustası olan Jax şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Hokeyci Kostümü

Vandal Kostümü

Oltalı Kostümü

PAX Kostümü

Jaximus Kostümü

Tapınak Savaşçısı Kostümü

Can Düşmanı Kostümü

SKT T1 Kostümü

Gardiyan Kostümü