Javier Tebas, İspanya basınına yaptığı açıklamada dünya futbolunun gelecekte en iyi isimleri olmasına kesin gözüyle bakılan Erling Haaland ve Kylian Mbappe hakkında konuştu. Tebas,"Mbappe'nin Real Madrid'de, Erling Haaland'ın da İspanya'da olmasını diliyorum. Umarım en iyisi olur. Barcelona'nın adı Haaland ile anılıyor ancak ekonomik olarak şu anda onu transfer edemezler" ifadelerini kullandı. Javier Tebas, Real Madrid'in önümüzdeki yaz Mbappe'nin yanı sıra Haaland'a da imza attırabileceğini öne sürdü. Kylian Mbappe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fransız yıldız, 1 Ocak'tan itibaren yeni sezon için başka bir takımla anlaşma sağlayabilir.

75 milyon Euro!

Erling Haaland'ın Dortmund ile kontratı 2024'e kadar sürüyor. Ancak 2022 yazında sözleşmesindeki '75 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi aktif hale gelecek. Mbappe, yaptığı her açıklamada hayalinin Real Madrid forması giymek olduğunu açıkça söylemişti. Haaland'ın menajeri Raiola ise, "Gidebileceği takımlar Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih ve Manchester City" demişti.