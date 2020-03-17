Javier Tebas: Bu hafta kritik

İspanya Ligi La Liga’nın başkanı Javier Tebas, Cadena Cope radyosuna çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tebas, korona sebebiyle lige devam etmenin hem maddi hem de sağlık konusunda sorunlar yaratacağını söyledi.

Tebas, “Tüm hafta sonu boyunca Avrupa kurumlarıyla ve kulüp başkanlarıyla görüntülü konferanslar ve telefon görüşmeleri yaptım. Önümüzde çok önemli bir hafta var. Üzerinde durduğumuz şey, ligi sona erdirme yönünde. Bu hafta Avrupa’da çok önemli kararlar alınabilir. İtalya, Almanya ve diğer lig başkanlarıyla temas kurdum. Corona virüsü bir sağlık meselesi olduğu için bir çözüm sunmaya çalışıyoruz. İspanya’da 400’den fazla çalışanımız var ve hepsini evlerine geri göndermek zorunda kaldık” açıklamasını yaptı.