Javier Pastore: Türkiye neden olmasın?

Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Javier Pastore'nin Türkiye temsilcisi Fatih İlek, "Arjantin'den asla vazgeçemiyorum. Benim 2. vatanım. Oradaki futbolcu ve teknik direktörlerle devamlı görüşüyorum. Javier Pastore'nin temsil hakları bende. Pastore'nin Türkiye yetkilisi benim. Ayrıca Çin, Katar ve Arabistan hakları da bende. Pastore ile ilgili geçmiş dönemlerde Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisi olmuştu. Günümüz döviz kuruyla bu tarz isimlerin şu anda Türkiye'ye gelmesi zor. Bu tarz oyunculara imkansız gözüyle bakılıyor ancak imkansız değil. Falcao'ya da zamanında bunları söylediler. Böyle transferler 1 haftada bitmiyor'' dedi.

Pastore: Türkiye olabilir. Neden olmasın?

"Başakşehir'le oynanan maçtan sonra Pastore'yle konuştum. Pastore bana "Türkiye olabilir. Neden olmasın?" dedi. Pastore'nin menajeriyle konuşmaya devam ediyorum. İnşallah böyle bir yıldızı Türkiye'ye kazandırırız. Fenerbahçe geçtiğimiz dönemde onu Roma'dan kiralamaya çalışmıştı. Biz görüşmelere tekrardan başlayacağız."

Belhanda için Katar'dan 2 teklif bekliyorum!

Fatih İlek, son olarak Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Belhanda'yla ilgili şunları söyledi:

"Biz ülkeye yıldızları getirmeye çalışıyoruz ancak sadece bununla kısıtlı değiliz. Kulüplerimizdeki yabancı futbolcuları da yurt dışına götürmeye çalışıyoruz. Ben Belhanda için Katar'dan 2 teklif bekliyorum. Görüşmeler çok iyi gidiyor. Böyle bir çalışma içerisindeyim. Galatasaray'la anlaşırsak Belhanda'yı Katar'a götürebilirim. Bu bir iş. Dışarıdan gelen teklifi kim getirirse kulüpler onunla çalışır. Kulüplerimizin gelirleri bu dönemde çok düştü. Galatasaray bu oyuncuya bir yatırım yaptı. Bu oyuncudan zarar etmek istemeyecektir. Fatih Terim bence oyuncunun değeri düşmesin diye Belhanda'yı oynatıyor. Katar'dan 5 ila 10 milyon Euro arasında bir teklif gelebilir. Galatasaray burada bir maaş yükünden de kurtulacak. Belhanda'nın burada 1 senesi kaldı ve bu paraları bir daha bulamayacak."