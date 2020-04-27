Fenerbahçe'de sağ bekte Mauricio Isla'nın sözleşmesi sona erecek. Yönetim, Şilili oyuncu ile henüz masaya oturmazken, olası bir ayrılığa karşı alternatifler araştırılıyor. Özellikle kontratı bitecek oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertlilerin bu kapsamda Newcastle'ın İspanyol sağ beki Javier Manquillo'yu da radarına aldığı iddia edildi.

25 yaşındaki Javier için diğer transferler gibi resmi adımlar ise yeni hoca belirlendikten sonra atılacak. Liverpool, Atletico Madrid ve Marsilya gibi kulüplerde forma giyen başarılı futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğu gelen haberler arasında.

Javier Manquillo kimdir, kaç yaşında, nereli?

Javier Manquillo 5 Mayıs 1994 yılında Madrid'de dünyaya geldi. Atletico Madrid altyapısında futbola başlayan ve kısa süre içerisinde dikkatleri çeken İspanyol oyuncu, 2014'te Liverpool'a kiralandı.

İngiliz ekibinde 1 sezon geçirdikten sonra sırasıyla, Marislya ve Sunderland'e kiralanan Javier, 2017 yılında 5 milyon Euro bonservisle Newcastle'ın yolunu tuttu. Burada 59 maça çıkıp, 5 asist gerçekleştirdi.

Marsilya (43 maç/3 asist), Liverpool (19 maç/2 asist) ve Sunderland'da da (22 maç/1 gol) forma giyen başarılı oyuncunun sözleşmesi Isla gibi 30 Haziran'da bitecek.

Bu sezon Newcastle'da 13'ü Premier Lig'de olmak üzere 15 maça çıkan Manquillo, 1 asist gerçekleştirdi. Genç oyuncu, İspanya'da alt kategorilerde 22 kez milli formayı giydi.