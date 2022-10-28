Jason Rich transferi açıklandı! Geri döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezona 4 maçta sadece 1 galibiyet alarak başlayan Beşiktaş Emlakjet, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Siyah Beyazlılar, daha önce 2018-2019 sezonunda kadroda yer almış skorer oyun kurucu Jason Rich’i kadrosuna kattı.

Jason Rich son olarak İtalya’nın Gevi Napoli Basket takımında forma giymişti. Rich, süre aldığı 27 karşılaşmada 13.4 sayı, 3.5 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.



