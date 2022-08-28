Lyon ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan ve hâlâ herhangi bir takıma imza atmayan Jason Denayer için ülkemizden hem Galatasaray hem de Beşiktaş devredeydi. Özellikle Marcao'nun ayrıldığı dönemde eski oyuncusu Denayer'in kapısını çalan Sarı-Kırmızılılar bir türlü Belçikalı stoperle istediği şartlarda anlaşamamıştı. Yıldız oyuncuyla Cim Bom dirsek temasını sürdürse de Beşiktaş yarışa dahil olmuş ve tecrübeli oyuncuyla görüşmelere başlamıştı. Ancak taraflar arasında henüz net bir anlaşmanın olmadığı öğrenildi.

Önceliği Beşiktaş!

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Fransa'dan da flaş bir iddia geldi. Foot Mercato, transfer dönemi başında Jason Denayer ile ilgilenen ancak sonrasında görüşmelerde aşama kaydedemeyen Rennes'in yeniden rotayı başarılı stopere çevireceğini yazdı. Haberde; Bologna'dan 19 milyon Euro'ya Arthur Theate'i alan Fransız temsilcisinin hâlâ savunmadaki sorunu çözememiş olması nedeniyle Denayer için bir girişim yapabileceği kaydedildi. Denayer'in ise önceliğinin Türkiye'de Beşiktaş'tan yana olduğu da haberde belirtildi.

Havalimanında yatmıştı...

27 yaşındaki oyuncu daha önce iki farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Sarı-Kırmızılılar'daki günlerinde taraftarın sevgilisi olan Denayer 3. kez Cim Bom'a kiralanması gündeme geldiğinde de elinden gelen tüm fedakârlığı yapmış, hatta havalimanında uyumuştu. Ancak o dönem transfer gerçekleşmemiş ve Belçikalı stoper, Manchester City'den, Lyon'a transfer olmuştu.



