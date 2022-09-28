Jason Denayer Shabab Al-Ahli'ye transfer oldu
Fransız ekibi Lyon ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz bir takımla anlaşmayan ve bonservisi elinde bulunan Jason Denayer, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Shabab Al-Ahli takımına transfer oldu.
Fransız ekibi Lyon ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz bir takımla anlaşmayan ve bonservisi elinde bulunan Jason Denayer'in yeni takımı belli oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Shabab Al-Ahli, bonservisi elinde bulunan Jason Denayer'in transferini resmen açıkladı.
Lyon'dan ayrılmasının ardından Denayer'in ismi ülkemizden Galatasaray ve Beşiktaş ile anılırken, transfer dönemi kapanmadan önce Siyah-Beyazlı ekibin savunma oyuncusu ile anlaşma sağlayamadığı haberleri gündeme gelmişti.
Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Lyon'da 21 maçta görev yapmış ve 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.