Fransız ekibi Lyon ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz bir takımla anlaşmayan ve bonservisi elinde bulunan Jason Denayer'in yeni takımı belli oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Shabab Al-Ahli, bonservisi elinde bulunan Jason Denayer'in transferini resmen açıkladı.

Lyon'dan ayrılmasının ardından Denayer'in ismi ülkemizden Galatasaray ve Beşiktaş ile anılırken, transfer dönemi kapanmadan önce Siyah-Beyazlı ekibin savunma oyuncusu ile anlaşma sağlayamadığı haberleri gündeme gelmişti.

Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Lyon'da 21 maçta görev yapmış ve 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.