Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, 24 Mart'ta antrenmanlarının başlamasını planlarken bazı oyuncuların bireysel olarak bunları yurt dışında gerçekleştireceği belirtildi.

Fransız kulübünün başkanı Jean-Michel Aulas, "Üç oyuncumuz ülkelerine döndü. Thiago Mendes dışında bir Brezilyalı ve bir Belçikalı... Kulübün kararını dinlemeden ayrıldılar. Bu ailelerinin yanında olma refleksi ile anlaşılabilir bir durum" ifadelerini kullandı.

Thiago Mendes'in Brezilya'ya gideceği öncesinde bilinirken diğer Brezilyalı oyuncunun kim olduğu belli değil. Başkanın belirttiği Belçikalı oyuncu ise Jason Denayer. Çünkü takım kadrosunda başka Belçikalı bir oyuncu yer almıyor.

Denayer, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında ligimizde Galatasaray forması giymişti.