Jason Denayer için Barcelona iddiası

26 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunda Fransız kulübünün vazgeçilmezi olurken, tüm müsabakalarda 17 maça çıktı ve bu süreçte üç gol ve bir asistle katkıda bulundu.

Denayer'in Lyon ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek ve Ligue 1'den ayrılmaya istekli olduğu iddia ediliyor.

Belçika basınına göre Barcelona gözünü Belçika milli takımına dikti ve defans oyuncusu Katalan kulübü tarafından ideal düşük maliyetli transfer olarak görülüyor.

Yer alan haberde Newcastle United, Juventus ve Napoli'nin de sezon sonunda oyuncu için bir hamle yapmak amacıyla gelişmeleri yakından takip ettiği iddia ediliyor.

Profesyonel kariyeri boyunca Celtic, Galatasaray ve Sunderland'de de forma giyen Denayer, 2018'de Manchester City'den Fransız kulübe katıldığından bu yana Lyon formasıyla 136 maça çıktı.



