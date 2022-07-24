Gleison Bremer'in Juventus'a transfer olamsının ardından savunmadaki boşluğu doldurmak için harekete geçen Torino, en son Lyon forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Jason Denayer'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre Torino ve Denayer arasındaki görüşmeler son derece olumlu geçiyor ve Belçikalı savunma oyuncusu gelecek hafta sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından İtalyan ekibine imzayı atabilir.

Galatasaray 'la adı anıldı

Jason Denayer'in ismi Lyon'dan ayrılmasının ardından eski takımı Galatasaray ile de anılmıştı.

JMG Lier altyapısında yetişen Jason Denayer daha sonra Manchester City'e transfer oldu. Belçikalı savunmacı, Premier Lig devi tarafından 2014-2015 sezonunda Celtic, 2015-2016 sezonunda Galatasaray, 2016-2017 sezonunda Sunderland ve 2017-2018 sezonunda yeniden Galatasaray'a kiralandı. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanan Belçikalı oyuncu 2018-2019 sezonu başında 10 milyon euro bedelle Lyon'a transfer oldu.

Denayer, geçtiğimiz sezon ise 21 maçta sahada görev yapmış ve 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.



