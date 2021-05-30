Final Four'un ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 deviren Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmak için Barcelona ile karşılaşacak. Katalan ekibinin koç'u Sarunas Jasikevicius final müsabakası öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Zalgiris'le müthiş işlere imza atan ve antrenörlük kariyerinin ilk Euroleague finalini Barcelona'nın başında yaşayacak Sarunas Jasikevicius, "Savunmada çok daha iyi bir iş ortaya koymamız gerekiyor. Bu kez rakibimiz özellikle hücumda daha zorlu. Avrupa Ligi’nin şu anki en iyi iki takımı şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Final maçında en iyi oyununuzu sahaya yansıtmanız gerek. Doğru zihinsel yapıya, konsantrasyona ve oyun planına sahip olmanız lazım" diye konuştu.







