Jasikevicius: Anadolu Efes bizden daha iyi oynadı

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise karşılaşmanın 3. çeyreğinde kontrolü tamamen kaybettiklerini aktardı. Anadolu Efes’i elde ettiği galibiyetten dolayı kutlayan Jasikevicius, "Bu maçta bizden daha iyi oynadılar. Üçüncü çeyrekte kontrolü tamamen kaybettik. Birbirimize yardım edemedik. Yedi günde 4 maç oynadık. Üzerimizde biraz yorgunluk belirtisi de vardı. Daha sonra kontrolü sağlamaya çalıştık ancak geri dönmek gerçekten zordu. Bunu başaramadık." değerlendirmesinde bulundu.