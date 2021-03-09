Jarvan Iv Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle Jarvan Iv İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
League of Legends oyununda en rahat şekilde idare edilen jungle şampiyonu Jarvan IV, üst koridorda gayet etkili olabilir. Takımı korumasıyla ün salmış şampiyon iyi bir asisttir. Jarvan IV şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini haberimizde bulabilirsiniz.
League of Legends oyununda en rahat şekilde idare edilen jungle şampiyonu Jarvan IV, üst koridorda gayet etkili olabilir. Takımı korumasıyla ün salmış şampiyon iyi bir asisttir. Jarvan IV şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için makalemizi inceleyebilirsiniz.
Demacia'nın Simgesi Jarvan IV
Lightshield Hanedanı'na mensup ve bir bu hanedanda bir prens olan Jarvan, tahtın veliahdıdır. Kusursuz bir şekilde yetiştirilen prens, ülkesinin yüce ve üstün değerlerini korumaktadır. Sırtına yüklenmiş olan büyük beklentileri yerine getirmek ve savaşma isteği arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır.
Jarvan, üstün özgüveni ve rakip tanımaz cesareti ile ailesinin sancağını her zaman zirvede tutmaya çalışmaktadır. Halkının gelecekteki lideri olarak tüm gücünü gözler önüne sermektedir.
Demacia'nın Simgesi Jarvan IV Oynanış Biçimi
Sağlam bir tank ve aynı zamanda savaşçı olma özelliğine sahip Jarvan IV şampiyonunun pasif skili Ordu Marşı, şampiyonun ilk normal saldırısı hedefine fazladan fiziksel hasar vermesini sağlar. Bu etki 10 saniye içinde aynı hedef için tekrar oluşamaz. Rakip şampiyonlar haricindeki birimlere 400 hasar verebilmektir.
Klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Ejderha Saldırısı, şampiyon kasırgasını uzatır ve isabet alan bütün rakiplere fiziksel hasar verir. Skill Demacia Sancağı ile temas ettiğinde ise şampiyonu sancağı çekerken menzili içerisindeki tüm rakipleri 0.75 saniye havaya savurur.
Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Altın Kalkan, 5 saniyeliğine yakındaki her rakip şampiyon başına hasar emen geçici bir kalkan yaratır. Bu kalkan etrafındaki rakipleri 2 saniyeliğine yavaşlatır.
Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Demacia Sancağı, pasif halde iken ek saldırı hızı kazandırır. Aktif halde ise yakındaki bir bölgeye bir Demacia Sancağı dikerek, rakiplere büyü hasarı verir. Sancak 8 saniye kalır. Çevredeki dost şampiyonlara saldırı hızı verir.
Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Afet, şampiyon 825 menzil içerisindeki tüm rakip birimlere fiziksel hasar verir. 3,5 saniyeliğine hedefle kendini zeminde yarattığı arenanın içerisine hapseder. Tekrar aktif hale geldiğinde ise arena yok olur.
Demacia'nın Simgesi Jarvan IV S11 Rün Dizilimi
Kusursuz bir prens, bir lider olan Jarvan IV şampiyonu S11 yeni sezon rün rehberi;
İsabet
Yenilmez
Zafer
Efsane: Çeviklik
Son Darbe
Hâkimiyet
Ani Darbe
Açgözlü Avcı ve ayrıca;
+ %9 Saldırı Hızı
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 5 Zırh
Demacia'nın Simgesi Jarvan IV S11 Yetenek Skilleri
Jarvan şampiyonunun en belirgin yeteneği klavyeden E ile aktif hale gelen Demacia Sancağı skilidir. Bu skill ile takımınıza destek olup, düşmana sağlam hasar verebilirsiniz. Jarvan IV şampiyonunun S11 yeni sezon yetenek dağılımı;
Ejderha Saldırısı: 2- 4- 5- 7- 9
Altın Kalkan: 3- 14- 15- 17- 18
Demacia Sancağı: 1- 8- 10- 12- 13
Afet: 6- 11- 16
Demacia'nın Simgesi Jarvan IV S11 Counter Pickler
Jarvan IV şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;
Yorick
Jax
Vi
Renekton
Shen
Demacia'nın Simgesi Jarvan IV Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.
Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.
Közbıçak
Kara Balta
Ölü Adamın Zırhı
Ruh Gömleği
Gargoyl Taşzırhı
Warmog'un Zırhı
Demacia'nın Simgesi Jarvan IV Kostümleri
Jarvan IV şampiyonunun tüm kostümler;
Klasik Kostüm
Komando Kostümü
Ejder Katili Kostümü
Kara Zırh Kostümü
Şanlı Kostümü
Savaş Ustası Kostümü
Fnatic Kostümü
Sonsuz Karanlık Kostümü
SSG Kostümü