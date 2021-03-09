League of Legends oyununda en rahat şekilde idare edilen jungle şampiyonu Jarvan IV, üst koridorda gayet etkili olabilir. Takımı korumasıyla ün salmış şampiyon iyi bir asisttir. Jarvan IV şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için makalemizi inceleyebilirsiniz.

Demacia'nın Simgesi Jarvan IV

Lightshield Hanedanı'na mensup ve bir bu hanedanda bir prens olan Jarvan, tahtın veliahdıdır. Kusursuz bir şekilde yetiştirilen prens, ülkesinin yüce ve üstün değerlerini korumaktadır. Sırtına yüklenmiş olan büyük beklentileri yerine getirmek ve savaşma isteği arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır.

Jarvan, üstün özgüveni ve rakip tanımaz cesareti ile ailesinin sancağını her zaman zirvede tutmaya çalışmaktadır. Halkının gelecekteki lideri olarak tüm gücünü gözler önüne sermektedir.

Demacia'nın Simgesi Jarvan IV Oynanış Biçimi

Sağlam bir tank ve aynı zamanda savaşçı olma özelliğine sahip Jarvan IV şampiyonunun pasif skili Ordu Marşı, şampiyonun ilk normal saldırısı hedefine fazladan fiziksel hasar vermesini sağlar. Bu etki 10 saniye içinde aynı hedef için tekrar oluşamaz. Rakip şampiyonlar haricindeki birimlere 400 hasar verebilmektir.

Klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Ejderha Saldırısı, şampiyon kasırgasını uzatır ve isabet alan bütün rakiplere fiziksel hasar verir. Skill Demacia Sancağı ile temas ettiğinde ise şampiyonu sancağı çekerken menzili içerisindeki tüm rakipleri 0.75 saniye havaya savurur.

Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Altın Kalkan, 5 saniyeliğine yakındaki her rakip şampiyon başına hasar emen geçici bir kalkan yaratır. Bu kalkan etrafındaki rakipleri 2 saniyeliğine yavaşlatır.

Klavyenizden E tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Demacia Sancağı, pasif halde iken ek saldırı hızı kazandırır. Aktif halde ise yakındaki bir bölgeye bir Demacia Sancağı dikerek, rakiplere büyü hasarı verir. Sancak 8 saniye kalır. Çevredeki dost şampiyonlara saldırı hızı verir.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Afet, şampiyon 825 menzil içerisindeki tüm rakip birimlere fiziksel hasar verir. 3,5 saniyeliğine hedefle kendini zeminde yarattığı arenanın içerisine hapseder. Tekrar aktif hale geldiğinde ise arena yok olur.

Demacia'nın Simgesi Jarvan IV S11 Rün Dizilimi

Kusursuz bir prens, bir lider olan Jarvan IV şampiyonu S11 yeni sezon rün rehberi;

İsabet

Yenilmez

Zafer

Efsane: Çeviklik

Son Darbe

Hâkimiyet

Ani Darbe

Açgözlü Avcı ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Demacia'nın Simgesi Jarvan IV S11 Yetenek Skilleri

Jarvan şampiyonunun en belirgin yeteneği klavyeden E ile aktif hale gelen Demacia Sancağı skilidir. Bu skill ile takımınıza destek olup, düşmana sağlam hasar verebilirsiniz. Jarvan IV şampiyonunun S11 yeni sezon yetenek dağılımı;

Ejderha Saldırısı: 2- 4- 5- 7- 9

Altın Kalkan: 3- 14- 15- 17- 18

Demacia Sancağı: 1- 8- 10- 12- 13

Afet: 6- 11- 16

Demacia'nın Simgesi Jarvan IV S11 Counter Pickler

Jarvan IV şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Yorick

Jax

Vi

Renekton

Shen

Demacia'nın Simgesi Jarvan IV Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Közbıçak

Kara Balta

Ölü Adamın Zırhı

Ruh Gömleği

Gargoyl Taşzırhı

Warmog'un Zırhı

Demacia'nın Simgesi Jarvan IV Kostümleri

Jarvan IV şampiyonunun tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Komando Kostümü

Ejder Katili Kostümü

Kara Zırh Kostümü

Şanlı Kostümü

Savaş Ustası Kostümü

Fnatic Kostümü

Sonsuz Karanlık Kostümü

SSG Kostümü