Jarell Eddie, Fenerbahçe ile yıllık ücretini katlayacak!

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov yönetiminde değişen kadrosuyla yeni sezona girmeye hazırlanırken Sarı-Lacivertliler'in son olarak Jarell Eddie ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Murcia formasıyla İspanya Ligi tarihine geçecek bir şut performansı sergileyen Eddie, başarısının karşılığını da kendi adına önemli bir maaş artışı ile almaya hazırlanıyor.

La Verdad'ın haberine göre geçtiğimiz sezon UCAM Murcia'dan 180 bin Euro kazanan ABD'li oyuncu, Fenerbahçe Beko ile 500 bin Euro'luk bir anlaşmaya vardı.

İspanya Liga Endesa'da iki maçta 17 üçlük isabeti bularak dikkat çeken Eddie, 14.4 sayı ortalamasıyla da takımına büyük katkı sağlamıştı.



