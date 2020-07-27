Jarell Eddie: Çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum

Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi ABD’li basketbolcu Jarell Eddie, çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirtti.

Sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Eddie, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, kendisinin ve ailesinin İstanbul’da yaşayacak olmasından dolayı mutluluğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben ve ailem böyle prestijli ve harika taraftarlara sahip bir kulübe katıldığımız ve İstanbul gibi harika bir şehirde yaşayacağımız için çok mutluyuz. Bence çok iyi bir kadromuz var. Bu sene çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. THY Avrupa Ligi’nde ve Türkiye Ligi’nde oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bu seviyede neler yapabileceğimi tüm dünyaya göstermek için sabırsızlanıyorum."