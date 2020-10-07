Jarell Eddie: Büyük bir maç olacak

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

07 Ekim 2020, Çarşamba 17:25 Son Güncelleme:
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Jarell Eddie: Büyük bir maç olacak

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimiz karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar. Yarın (8 Ekim Perşembe) 20:30'da Anadolu Efes'e konuk olacak Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki transferlerinden Jarell Eddie, maç öncesinde karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Mücadele hakkında konuşan Eddie, “Büyük bir maç olacak. Bunun bir EuroLeague derbisi olduğunu biliyorum. Çok zorlu ve fazlasıyla fiziksel bir mücadeleye çıkacağız. Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Sezonun ilk bölümündeki bu önemli karşılaşmayı kazanmak istiyoruz” dedi.


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