Jarell Eddie: Büyük bir maç olacak

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimiz karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar. Yarın (8 Ekim Perşembe) 20:30'da Anadolu Efes'e konuk olacak Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki transferlerinden Jarell Eddie, maç öncesinde karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Eddie, “Büyük bir maç olacak. Bunun bir EuroLeague derbisi olduğunu biliyorum. Çok zorlu ve fazlasıyla fiziksel bir mücadeleye çıkacağız. Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Sezonun ilk bölümündeki bu önemli karşılaşmayı kazanmak istiyoruz” dedi.



