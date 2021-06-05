Mario Jardel'in Avrupa'da en çok gol atan isim olarak iki kez kazandığı Altın ayakkabı ödülleri ile birlikte gümüş ve bronzdan diğer ödüllerinin de hırsızlar tarafından çalındığı öğrenilmiş, Jardel konuyla ilgili açıklamasında çok üzgün olduğunu belirtmiş ve, "Maddi değerleri hiç önemli değil ama manevi olarak çok kıymetlilerdi. Benim miras olarak bırakabileceğim ödüllerim şimdi malesef yok oldu." diye konuşmuştu.

Brezilya Polisi, Jardel'in evindeki güvenlik kameralarından alınan görüntüleri basına dağıttı ve sonucunda ihbar ile hırsızlar bulundu.

Jardel'in kazandığı altın, gümüş ve bronz ayakkabılar polis tarafından teslim edilirken Brezilyalı yıldız güvenlik güçlerine teşekkür etti.