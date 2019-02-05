Kagawa'nın Beşiktaş formasını giymesinin ardından Japon medyasının Türkiye'ye ilgisi bir hayli arttı. Son olarak Galarasatay'da oynayan Nagatomo ile Kagawa bir araya gelmiş ve bu ikilinin görüşmesi bir hayli ilgi çekti.

Flaş bir öneri de Japon medyasından geldi.

31. haftada Kagawa ve Nagatomo'nunda yer alacağı Galatasaray-Beşiktaş derbisinin Japonya’dan izlenebilmesi için maçın 15.00 civarında oynanması yönünde bir talep geldi.

TFF'nin bu teklife ne yanıt vereceği merak edilirken Japonların hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip edecekleri kesin.







