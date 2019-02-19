Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısında; Kyoto News muhabiri, Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe ara transferde gündeme gelen Shinji Okazaki'yle ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray'ın Yuto Nagatomo ve Beşiktaş'ın ise Shinji Kagawa transferinin ardından bir flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısında; Kyoto News Plus muhabiri, ülkesi basınında Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki ile ilgilendiği yönünde haberler çıktığını söyledi.

Ara transferde ismi Fenerbahçe ile anılan 32 yaşındaki oyuncunun Slimani ile takası gündeme gelmişti. Okazaki, Japon santrforun bu sezon sonu Leicester ile sözleşmesi bitiyor. (Ntvspor)