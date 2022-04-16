Süper Lig 'de Galatasaray , Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Michael Skibbe kısa süre önce Japonya 1. Lig ekiplerinden Sanfrecce Hiroshima takımıyla anlaşmıştı.

4'te 4 yaptılar...

Sanfrecce Hiroshima Japonya 1. Lig'nde çıktığı son 3 maçını kazanmayı bildi. Ayrıca lig kupasında da haftayı galibiyetle kapattı. Skibbe'nin ofansif oyunu ve aldığı galibiyetler ise Japonya'da gündem oldu.

Yardımcısı Serhat Umar

Michael Skibbe'nin Sanfrecce Hiroshima takımında yardımcılığını tük teknik adam Serhat Umar yapıyor. Bazı Japon taraftarların Sanfrecce Hiroshima maçlarına Türk bayrağı ile gelmesi de dikkat çekiyor.



