Beşiktaş’ın ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’da sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa, Japon basınının Siyah-Beyazlılar’a olan ilgisinin artmasını sağladı. Dün Vodafone Park’taki imza töreninde bir kısmı İstanbul merkezli çalışan 5 Japon TV kanalından 10’u aşkın Japonyalı gazeteci de yer aldı. Basın toplantısının ardından Fuji Televizyonu ekibinden Tomoe Tsuchiya, FANATİK’e açıklamada bulundu. Tsuchiya, Kagawa transferinin Japonya’da büyük ilgiyle karşılandığını belirterek, “Kagawa’nın Beşiktaş’a gelmesiyle kulüp, bir anda Japonya’da çok popüler hale geldi. Tüm televizyonlar, gazeteler Beşiktaş’ı konuştu.

‘Oldukça memnunuz’

Beşiktaş’ın maçları Japonya’da da yayınlanmaya başladı. Biz de ekip olarak Kagawa’yı yakından takip ediyoruz. Bundan sonra İstanbul’daki tüm maçlara gelmeye çalışacağız. Yakın deplasmanlara da Japonlar’ın ilgisi olacaktır” ifadelerini kullandı. Kagawa’nın Antalyaspor karşılaşmasındaki performansından dolayı mutlu olduklarını belirten gazeteci Tomoe Tsuchiya, “Umarım Kagawa Beşiktaş’ta başarılı olmaya devam eder. Yuto Nagatomo’nun ardından bir diğer Japon yıldızın Türkiye’de forma giymesinden dolayı oldukça memnunuz” sözlerini sarf etti.

Fanatik özel / Gökmen Özcan