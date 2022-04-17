Japonya’da Erkek Tay Deneme’yi Geoglyph kazandı

17 Nisan Pazar günü Japonya’nın Nakayama Hipodromu, ülkemizdeki karşılığı Erkek Tay Deneme olan 82. Satsuki Sho’ya ev sahipliği yaptı. Triple Crown’ın da ilk ayağını oluşturan koşuyu bu yıl Sunday Racing’in sahibi olduğu, Tetsuya Kimura’nın antrenesindeki Geoglyph (Drefong – Aromatico / King Kamehameha) jokeyi Yuichi Fukunaga ile kazandı.

Çim pistte 2000 metre mesafe üzerinden gerçekleştirilen koşuya 3 yaşlı 18 safkan İngiliz tayı katıldı. Koşuda ikinciliği Equinox (Kitasan Black – Chateau Blanche / King Halo) elde ederken, Do Deuce (Heart’s Cry – Dust and Diamonds / Vindication) üçüncü, Danon Beluga (Heart’s Cry – Coasted / Tizway) da dördüncü oldu.

Kazanan Geoglyph için koşunun bitiriş derecesi 1.59.70 olurken, koşuda farklar 1 Boy-1 ¼ Boy-Boyun şeklinde oluştu.

26 Haziran 2021 tarihinde Tokyo’da kazanarak yarış hayatına merhaba diyen Geoglyph, 4 Eylül’de ise Sapporo’da G3 koşuyu da kazanıp 2’de 2 yapmıştı. 19 Aralık’ta katıldığı ve Do Deuce’un galibiyetiyle sonuçlanan G1 Futurity Stakes’te beşinci olarak ilk mağlubiyetini alan Geoglyph, son olarak bu yıl 13 Şubat günü Tokyo’da katıldığı ve Danon Beluga’nın kazandığı G3 koşudan ikincilikle ayrılmıştı. G1 Satsuki Sho ile birlikte Geoglyph, beşinci startında 3. birinciliğine uzanmış oldu.