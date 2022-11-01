20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında oynanacak Dünya Kupası'nda yer alan takımlardan biri de Japonya... Asya temsilcisinin dev turnuva önce geniş kadrosu açıklandı.

Japonya, E Grubu'nda Almanya, İspanya ve Kosta Rika ile mücadele edecek.

Bir dönem Galatasaray 'da forma giyen ve sarı - kırmızılı formayla şampiyonluk yaşayan Yuto Nagatomo da geniş kadroda yer aldı.

KALECİLER: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse/JPN), Eiji Kawasihma (Strasbourg), Daniel Schmidt (Sint-Truiden).

SAVUNMA: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Maya Yoshida (Schalke), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stuttgart).

ORTA SAHA: Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Junya Ito (Reims), Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Monaco), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (Leganes), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Ritsu Doan (Freiburg).





HÜCUM: Daizen Maeda (Celtic), Takuma Asano (Bochum), Ayase Ueda (Circle Brugge)