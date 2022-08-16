Kariyerinde daha önce Türkiye'de Galatasaray , Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Michael Skibbe, şu anda Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Deneyimli hocanın yardımclığını ise daha önce Hannover 96'da Kenan Koçak'ın yardımclığını yapan ve ülkemizde Akhisar, Eskişehir, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'da da çalışmış Serhat Umar yapıyor.

Japonya Ligi'nde istatistiklerde zirvede olan ofansif futbolu ile fark yaratan Skibbe ve yardımcısı Serhat Umar ligde en düşük bütçeli ikinci takım olmasına rağmen, şu anda ligde 5. sırada yer alıyor ve lig ikincisi ile aralarında sadece 2 puan fark bulunuyor. Ligde ilk üçe girerek Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen takım ligde son 4 haftada aldıkları 4 galibiyetle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Lig Kupası'nda sekiz yıl aranın ardından yarı finale yükselen Sanfrecce Hiroshima finale kalarak güzel ve etkili futbolunu kupa ile taçlandırmak istiyor. Japon ekibi aynı zamanda İmparatorluk Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sezon hem ligde hem kupa maçlarında adından söz ettiren Skibbe'nin takımı sezon sonunda taraftarlarına kupa armağan etmenin peşinde. Maçlara Türk bayrağı ile gelen Sanfrecce Hiroshima'nın taraftarları Serhat Umar'a her maç öncesi sevgi gösterilerinde bulunuyor. (Trtspor)