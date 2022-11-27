İlk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup eden Japonya 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında Koska Rika ile kozlarını paylaşacak. Japonya ikide iki yaparak gruptan çıkmak istiyor. Kosra Rika ise Japonya karşısında galibiyet arayacak.

Japonya - Kosta Rika maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ahmad Bin Ali Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Michael Oliver'in yöneteceği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Japonya - Kosta Rika muhtemel 11'ler

Japonya: Gonda, Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endo, Tanaka, Ito, Kamada, Kubo, Asano

Kostarika: Navas, Waston, Calvo, Duarte, Oviedo, Tejeda, Borges, Bennette, Fuller, Campbell, Contreras

Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı. Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk maçına çıkacak.

Gruptaki günün diğer maçında ise İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak

DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

13.00 Japonya - Kosta Rika / TRT 1

16.00 Belçika - Fas / TRT 1

19.00 Hırvatistan - Kanada / TRT 1

22.00 İspanya - Almanya / TRT 1