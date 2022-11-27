Japonya - Kosta Rika maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Dünya Kupası E Grubu)
Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. İlk maçta Almanya'yı deviren Japonlar çıkışını bu maçta da sürdürmek istiyor. Peki, Japonya - Kosta Rika maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
İlk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup eden Japonya 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında Koska Rika ile kozlarını paylaşacak. Japonya ikide iki yaparak gruptan çıkmak istiyor. Kosra Rika ise Japonya karşısında galibiyet arayacak.
Japonya - Kosta Rika maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ahmad Bin Ali Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Michael Oliver'in yöneteceği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Japonya - Kosta Rika muhtemel 11'ler
Japonya: Gonda, Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endo, Tanaka, Ito, Kamada, Kubo, Asano
Kostarika: Navas, Waston, Calvo, Duarte, Oviedo, Tejeda, Borges, Bennette, Fuller, Campbell, Contreras
Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı. Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.
Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk maçına çıkacak.
Gruptaki günün diğer maçında ise İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak
DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
13.00 Japonya - Kosta Rika / TRT 1
16.00 Belçika - Fas / TRT 1
19.00 Hırvatistan - Kanada / TRT 1
22.00 İspanya - Almanya / TRT 1