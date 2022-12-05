Katar'daki Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine Japonya imzasını attı. Japonlar, E Grubu'nda 2010'un şampiyonu İspanya ve 2014'te kupayı müzesine götüren Almanya'yı yenerek, lider olarak gruptan çıktı. Uzak Doğu ekibinin karşısında da F Grubu'nun Fas'ın ardından ikinci sırada bitiren ve 2018 Dünya Kupası finalisti Luka Modric'li Hırvatistan olacak. İki ülke, Dünya Kupası'nda 1998 ve 2006'da birbirlerine grup aşamasında rakip oldular. Hırvatlar, rakibini 1998'de1-0 yenerken, 2006'daki mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Japonlar, kupa tarihinde bundan önce sadece 2010 ile 2018'daki organizasyonlarda Son 16'yı görebildi ve hiç çeyrek final göremedi.

Japonya-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Janoub Stadı'nda oynanacak Japonya-Hırvatistan Kore maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bugün saat 18.00'de başlayacak ve ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Japonya-Hırvatistan muhtemel 11'ler:

Japonya: Gonda, Tomiyasu, Taniguchi, Yoshida, Ito, Morita, Tanaka, Nagatomo, Doan, Maeda, Kamada

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Kovacic, Brozovic, Modric, Perisic, Livaja, Kramaric