Japonya-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (2022 Dünya Kupası)
2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Japonya ile Hırvatistan karşılaşacak. Turnuvanın sürpriz takımı olan Japonlar, güçlü rakibi karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Modric'li Hırvatistan ise Uzak Doğu ekibine çelme takarak bileti almayı planlıyor. Japonya-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve karşılaşma öncesi detaylar haberimizde.
Katar'daki Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine Japonya imzasını attı. Japonlar, E Grubu'nda 2010'un şampiyonu İspanya ve 2014'te kupayı müzesine götüren Almanya'yı yenerek, lider olarak gruptan çıktı. Uzak Doğu ekibinin karşısında da F Grubu'nun Fas'ın ardından ikinci sırada bitiren ve 2018 Dünya Kupası finalisti Luka Modric'li Hırvatistan olacak. İki ülke, Dünya Kupası'nda 1998 ve 2006'da birbirlerine grup aşamasında rakip oldular. Hırvatlar, rakibini 1998'de1-0 yenerken, 2006'daki mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Japonlar, kupa tarihinde bundan önce sadece 2010 ile 2018'daki organizasyonlarda Son 16'yı görebildi ve hiç çeyrek final göremedi.
Japonya-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Al Janoub Stadı'nda oynanacak Japonya-Hırvatistan Kore maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bugün saat 18.00'de başlayacak ve ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Japonya-Hırvatistan muhtemel 11'ler:
Japonya: Gonda, Tomiyasu, Taniguchi, Yoshida, Ito, Morita, Tanaka, Nagatomo, Doan, Maeda, Kamada
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Kovacic, Brozovic, Modric, Perisic, Livaja, Kramaric