Japonya, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu

Başkent Tokyo’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun beşinci gün mücadelesinin ardından Japonya 13 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı. Çin 12 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalyayla ikinci sırada bulunurken, ABD 11 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla beşinci günü üçüncü sırada tamamladı.

Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 54. sırada bulunuyor.

Olimpiyatlarda 5. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1. Japonya 13 4 5 22

2. Çin 12 6 9 27

3. ABD 11 11 9 31

4. Rusya Olimpiyat Komitesi 7 10 6 23

5. Avustralya 6 1 9 16

6. Büyük Britanya 5 6 5 16

7. Güney Kore 4 2 5 11

8. Almanya 3 2 5 10

9. Fransa 3 2 3 8

10. Hollanda 2 6 3 11

54. Türkiye - - 2 2