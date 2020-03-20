Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı

Japonya’da yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuzluklar nedeniyle 1, 2 ve 3. futbol liglerde küme düşme sistemi 2020 sezonunda kaldırıldı.

20 Mart 2020, Cuma 10:16 Son Güncelleme:
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Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı

Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.

2. ve 3. liglerde bulunan takımlar üst liglere yükselebilecek.

AA

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