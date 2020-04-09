Japonlara ağır Tokyo faturası! 40 Milyar TL

Miyamoto’nun raporunda zarar kalemleri şöyle sıralandı; Organizasyonu bir yıl sonra gerçekleştirmenin maliyet toplamı 390 Milyar Yen, olimpiyat sonrası etkiler kaybı 218 Milyar Yen, sahaların ve olimpiyat köyünün bakımı ve diğer giderler 22.5 milyar Yen... IOC ve uluslararası 28 spor federasyonuyla bazı yayıncı kuruluşlar, sponsorlar, organizasyon şirketleri, turizmciler gibi pek çok kesim de ertelemeden etkilendi.

Amatör branşlar etkilendi

Olimpiyatlarda önem ve izlenirlik derecesine göre spor federasyonları gelirden pay alıyor. Oyunlarda başı çeken yüzme, cimnastik ve atletizmin 40 milyon dolar, basketbol, voleybol, futbol ve tenisin 25 milyon dolar, boks, judo, masa tenisi ve kano da 17 milyon dolar kadar gelir bekliyordu. Futbol gibi asıl gelirleri olimpiyat dışında olan branşlar çok etkilenmese de, amatör sporlar için ciddi bir darbe oldu.

Seremoniye korona ayarı

Olimpiyat oyunlarının ertelenmesi bir yıl sonra yapılacak etkinlik için güncelleme gerekliliğini de beraberinde getirdi. Tokyo 2020 Açılış Seremonisi’nin yönetmeni Marco Balich, oyunların ertelenmesinin ardından gelecek yıl için bazı yeni eklemeler düşündüklerini, dünyayı sarsan korona vakasının seremonilere katılacağını açıkladı.

Sigorta faktörü NBC’yi kurtardı

ABD televizyon kanalı NBC’nin, Tokyo olimpiyatlarının yayın haklarını 4.38 milyar dolarlık rekor bir fiyata satın aldığı ortaya çıktı. Amerikan televizyonunun oyunların ertelenmesiyle bir şey kaybetmediği, çünkü sigortası olduğu belirlendi. Gelirlerinin yüzde 80’i yayın haklarından gelen IOC ve IOC’den yayın gelirine bağlı gelecek parayı bekleyen spor federasyonları asıl zarar edenler oldu.

Meşale söndü

Japonya’da korona nedeniyle OHAL ilan edilmesiyle olimpiyat meşalesi söndü. Yunanistan’da geçen ay yakılan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelenmeden önce 121 gün ülkede gezdirilmesi planlanan olimpiyat meşalesi, Fukuşima’daki sergiden kaldırıldı. Yerel olimpiyat komitesi üyeleri de evlerine çekilip home office çalışmaya başladılar. (Milliyet)