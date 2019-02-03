Japonlar adeti bozmadı

Rusya’da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası’nda istisnasız her maçın ardından tribünleri temizleyen Japonlar, tüm dünyaya örnek olacak bir hareketin altına imza atmıştı. Ancak asıl gündem yaratan olay, Japonya’nın son 16 turunda Belçika’ya kaybederek kupaya veda etmesinin ardından yaşanmıştı. Alınan sonuca rağmen taraftarlar tribünleri, futbolcular da soyunma odasını temizlemişti. Disiplini ve çalışkanlıkları ile bilinen Uzak Doğu ülkesi, o gün herkesin gönlünü fethetmişti.

Hala aynılar

Kupa 1’e son 16 turunda veda eden Japonya, aradan geçen 8 ayın ardından Asya Kupası’nda mücadele etti. Turnuva boyunca müthiş bir oyun oynayıp finale çıkan Japonlar, Katar’a 3-1 kaybetmekten kurtulamadı. Fakat Uzak Doğu ülkesi, Dünya Kupası’ndaki ile aynı davranışı sergiledi. Japon futbolcular, finali kaybetmenin üzüntüsüne rağmen soyunma odasını temizledi ve tahtaya Japonca, Arapça ve İngilizce ‘Teşekkürler’ notu yazarak güzel bir jest yaptı.