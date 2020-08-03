2020 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi lig aşamasının 2 Ağustos Pazar günü sona ermesi ile mevsim finallerine kalma hakkı sağlayan takımlar belli oldu. Bu takımların arasında yer alamayan ekiplerden biri olan 1907 Fenerbahçe’nin destek rolündeki oyuncusu Bahadır “Japone” Çolak’tan bir öz eleştiri geldi.

2 Temmuz gününün akşam saatlerinde Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan oyuncu, sorunları çözmek adına çok fazla uğraştığını fakat başarılı olamadıklarını belirtti. Açıklamasının devamında “En son başarısız olmak istediğim takım kuşkusuz burasıydı. Fakat bazen gerçekten ne yaparsan yap olmuyor.” sözlerini kullanan Japone, “Bu oyunları sizlere izlettiğimiz için kendim ve takımım adına çok üzgünüm.” dedi.

15 Ağustos günü başlayacak olan 2020 VFŞL Yaz Mevsimi finallerinde çeyrek finallerde 5 Ronin, Dark Passage ile Papara SuperMassive ise Beşiktaş Esports ile karşı karşıya gelecek.