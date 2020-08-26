Japon tenisçi Kei Nishikori’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu negatife dönmesine rağmen ABD Açık Grand Slam Turnuvası’na katılmayacağını duyurdu.

Kendisine ait mobil uygulamadan yaptığı açıklamada, sağlık durumuna ilişkin bilgi veren 30 yaşındaki tenisçi, "Kovid-19 sonucum pozitiften negatife döndü. Ancak bu kadar uzun bir aranın ardından 5 sete uzayabilecek maçlara katılmak, pek akıllıca bir tercih olmaz. Çok güzel anılar biriktirdiğim ABD Açık’a bu yıl katılamayacağım. Sevenlerimi hayal kırılığına uğrattıysam, özür dilerim." ifadelerini kullandı.

31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ABD Açık’a dünyaca ünlü kadın tenisçilerden Ashleigh Barty, Simona Halep, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Kiki Bertens, Belinda Bencic ve Jelena Ostapenko, erkeklerde ise dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Avustralyalı Nick Kyrgios yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle katılmayacağını önceden duyurmuştu.