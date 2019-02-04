Japon mucizesi Kagawa

Transferin son günlerinde sürpriz bir şekilde Alman devi Borussia Dortmund’dan 6 aylığına kiralanan ve 31 Ocak tarihinde İstanbul’a ayak basan Shinji Kagawa, Türkiye macerasına müthiş bir başlangıç yaptı. Japon futbolcu, takımla henüz birkaç idmana çıkmasına rağmen Antalyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Kulübede oturan 29 yaşındaki oyuncu, dakikalar 80.50’yi gösterdiğinde, Ljajic’in yerine oyuna dahil oldu. Yıldız oyuncu, tam 17 saniye sonra ise yani 81.07’de topla ilk buluşmasında harika bir gole imzasını attı. Ancak başarılı futbolcu durmadı...

Taraftarın sevgilisi...

Yaklaşık 35 metreden kullanılacak frikikte topun başına gelen Kagawa, 83.32’de bir kez daha Boffin’i avlamayı başardı. Oyuna girdikten 2 dakika 42 saniye sonra 2 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, kırılması güç bir rekoru eline aldı. Kısa sürede taraftarın sevgisini kazanan Kagawa, Beşiktaş’ı şampiyonluk yolunda yeniden havaya soktu