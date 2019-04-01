Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) Merkez Yönetim Kurulu, Fildişi Sahili'nin Abican şehrinde düzenlenen toplantısında, Japonya'nın erkek ve kadın milli takımlarına Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda basketbol ve 3x3 basketbol turnuvalarına doğrudan katılım hakkı verdi.

FIBA Merkez Yönetim Kurulu, Fildişi Sahili'nin Abican şehrinde düzenlenen toplantısında, Japonya'nın erkek ve kadın milli takımlarına Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda basketbol ve 3x3 basketbol turnuvalarına doğrudan katılım hakkı verdi.

Karar, Japon Basketbol Birliği’nin (JBA) çeşitli sportif gereksinimleri karşıladığını doğrulayan müraacatına dayanarak verildi.

FIBA’dan yapılan açıklamaya göre; erkek ve kadın A Milli Takım düzeyindeki başarılar, B. Lig'in yenilemesi (en üst düzey yerel erkekler ligi) ve tarihte ilk defa birden fazla ülkenin ortaklaşa olarak düzenleyeceği FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden biri olan (Filipinler ve Tayland ile birlikte) Japonya’da basketbol alanında son yıllarda sürekli olarak olumlu gelişmeler yaşandı.

Japonya, ayrıca, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) onayına tabi olarak verilen FIBA Merkez Yönetim Kurulu’nın kararı ile, Tokyo 2020’deki 3x3 basketbolunda hem erkekler, hem kadınlarda mücadele edecek. Japonya'nın 3x3 erkek takımı şu anda dördüncü, kadın takımı ise 8’inci sırada bulunuyor (30 Mart 2019). Ayrıca, 7 yıldır bir 3x3 Dünya Turu etkinliğine ev sahipliği yapan Japonya, bu yıl 2-3 Kasım’da Utsunomiya'da Dünya Turu finaline ev sahipliği yapacak.