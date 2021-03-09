Janna Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Janna İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Janna şampiyonunu "underrated" bir destektir. İyi oynadığınız takdirde geçekten takımınızın hayatını kurtarabilirsiniz. League of Legends dünyasında hatırı sayılır bir şampiyon olan Janna, alandaki düşmanları öteye atma ve yakındaki takım arkadaşlarını iyileştirme gibi özelliklere sahiptir. Janna şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini haberimizde bulabilirsiniz. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
Janna şampiyonunu "underrated" bir destektir. İyi oynadığınız takdirde geçekten takımınızın hayatını kurtarabilirsiniz. League of Legends dünyasında hatırı sayılır bir şampiyon olan Janna, alandaki düşmanları öteye atma ve yakındaki takım arkadaşlarını iyileştirme gibi özelliklere sahiptir. Janna şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceleyebilirsiniz.
Fırtınanın Hiddeti Janna
Janna eşsiz gücünü Runeterra rüzgarlarından almaktadır. Bu gizemli element etkili rüzgar ruhu Zaun’un düşkünlerini korumaktadır. Kimileri onun hakkında -Azgın dalgalarla boğuştuğunu, hiddetli fırtınalara göğüs gerdiğini ve denizcilere yardım eden bir varlık olduğunu dile getiriyor. Runeterra'lı denizciler onun için dua ediyor.
Zaman içerisinde Janna'nın koruması ve lütfü için yükselen sesler, bir umut ışığına dönüştürüldü. Janna'nın nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı asla belli olmuyor fakat en çok ihtiyaç duyulduğu bir anda yardım etmek için hep orada olduğu biliniyor.
Fırtınanın Hiddeti Janna Oynanış Biçimi
Pupa Yeli, bu iyi niyetli şampiyonumuzun pasif skilidir. Bu skill sayesinde Janna belirli bir menzildeki tüm dost şampiyonlara doğru ilerlerken hareket hızları %8 oranında artar. Janna'nın tek hedefli büyüleri ve normal saldırıları ile hareket hızı büyü hasarı olarak verir.
Uğultulu Kasırga, klavyeden Q ile aktif olan bu yetenekte ise Janna bir hortum yaratır. Hortum yoluna çıkan tüm rakiplere büyü hasarı verir. Onları 0.5 saniyeliğine havaya savurur. Hortum, 3 saniyeye kadar yüklenebilir. Yüklendiği her saniye için ilave hasar verir. Rakipleri fazladan her saniye için 0.25 saniye daha yukarı savurur. Hortumu erken bırakmak için tekrar etkinleştirilebilir.
Meltem, rüzgar ruhu olan Janna'nın klavyeden W ile aktifleştirilen skilidir. Skill pasif halde iken, bekleme süresinde değilken hareket hızı kazanır. Ayrıca birimlerin içinden geçmeyi mümkün kılar. Aktif halde iken bir rakibe büyü hasarı verir ve rakibin hareket hızını düşürür.
Fırtınanın Gözü skili ise klavyeden E ile aktif hale gelir. Janna dost bir şampiyona ya da kuleye 5 saniye kadar kalkan olur. Kalkan şampiyona gelecek tüm hasarları önler. Ayrıca saldırı gücü verir.
Muson, adını yağmurlardan alan bu skill ise klavyeden R ile aktif hale gelir. Janna Rüzgârın gücünü çağırarak etraftaki rakipleri geri savurur. Yanında bulunan takım arkadaşlarına 3 saniye boyunca can kazandırır.
Fırtınanın Hiddeti Janna S11 Rün Dizilimi
Harika bir şifacı olan Janna şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;
Büyücülük
Aery'i Çağır
Mana Akışı Yüzüğü
Mutlak Odak
Yaklaşan Fırtına
Hâkimiyet
Gözyuvarı Koleksiyonu
İnsafsız Avcı
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 5 Zırh
Fırtınanın Hiddeti Janna S11 Yetenek Skilleri
Hem destek hem de büyücü olan Janna şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;
Uğultulu Kasırga: 2- 14- 15- 17- 18
Meltem: 1- 4- 5- 7- 9
Fırtınanın Gözü: 3- 8- 10- 12- 13
Muson: 6- 11- 16
Fırtınanın Hiddeti Janna S11 Counter Pickler
Janna şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar ise;
Diana
Nami
Sona
Sivir
Blitzcrank
Fırtınanın Hiddeti Janna Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.
Tutuştur: Rakibi tutuşturarak 5 saniye boyunca 80 ile 505 gerçek hasar verir. Rakip şampiyonun açığa çıkmasını sağlar.
İmparatorun Fermanı
Akan Su Asası
Kızgın Buhurdanlık
Atiklik Çizmeleri
Mikael'in Kazanı
Kefaret
Fırtınanın Hiddeti Janna Kostümleri
Janna şampiyonunun tüm kostümleri;
Klasik Kostüm
Fırtına Kostümü
Hextech Kostümü
Buz Kraliçesi Kostümü
Şanlı Kostümü
Muhabir Kostümü
Fnatic Kostümü
Yıldız Muhafızı Kostümü
Kutsal Kılıç Kostümü
Cadı Kostümü