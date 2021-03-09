Janna şampiyonunu "underrated" bir destektir. İyi oynadığınız takdirde geçekten takımınızın hayatını kurtarabilirsiniz. League of Legends dünyasında hatırı sayılır bir şampiyon olan Janna, alandaki düşmanları öteye atma ve yakındaki takım arkadaşlarını iyileştirme gibi özelliklere sahiptir. Janna şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceleyebilirsiniz.

Fırtınanın Hiddeti Janna

Janna eşsiz gücünü Runeterra rüzgarlarından almaktadır. Bu gizemli element etkili rüzgar ruhu Zaun’un düşkünlerini korumaktadır. Kimileri onun hakkında -Azgın dalgalarla boğuştuğunu, hiddetli fırtınalara göğüs gerdiğini ve denizcilere yardım eden bir varlık olduğunu dile getiriyor. Runeterra'lı denizciler onun için dua ediyor.

Zaman içerisinde Janna'nın koruması ve lütfü için yükselen sesler, bir umut ışığına dönüştürüldü. Janna'nın nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı asla belli olmuyor fakat en çok ihtiyaç duyulduğu bir anda yardım etmek için hep orada olduğu biliniyor.

Fırtınanın Hiddeti Janna Oynanış Biçimi

Pupa Yeli, bu iyi niyetli şampiyonumuzun pasif skilidir. Bu skill sayesinde Janna belirli bir menzildeki tüm dost şampiyonlara doğru ilerlerken hareket hızları %8 oranında artar. Janna'nın tek hedefli büyüleri ve normal saldırıları ile hareket hızı büyü hasarı olarak verir.

Uğultulu Kasırga, klavyeden Q ile aktif olan bu yetenekte ise Janna bir hortum yaratır. Hortum yoluna çıkan tüm rakiplere büyü hasarı verir. Onları 0.5 saniyeliğine havaya savurur. Hortum, 3 saniyeye kadar yüklenebilir. Yüklendiği her saniye için ilave hasar verir. Rakipleri fazladan her saniye için 0.25 saniye daha yukarı savurur. Hortumu erken bırakmak için tekrar etkinleştirilebilir.

Meltem, rüzgar ruhu olan Janna'nın klavyeden W ile aktifleştirilen skilidir. Skill pasif halde iken, bekleme süresinde değilken hareket hızı kazanır. Ayrıca birimlerin içinden geçmeyi mümkün kılar. Aktif halde iken bir rakibe büyü hasarı verir ve rakibin hareket hızını düşürür.

Fırtınanın Gözü skili ise klavyeden E ile aktif hale gelir. Janna dost bir şampiyona ya da kuleye 5 saniye kadar kalkan olur. Kalkan şampiyona gelecek tüm hasarları önler. Ayrıca saldırı gücü verir.

Muson, adını yağmurlardan alan bu skill ise klavyeden R ile aktif hale gelir. Janna Rüzgârın gücünü çağırarak etraftaki rakipleri geri savurur. Yanında bulunan takım arkadaşlarına 3 saniye boyunca can kazandırır.

Fırtınanın Hiddeti Janna S11 Rün Dizilimi

Harika bir şifacı olan Janna şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Büyücülük

Aery'i Çağır

Mana Akışı Yüzüğü

Mutlak Odak

Yaklaşan Fırtına

Hâkimiyet

Gözyuvarı Koleksiyonu

İnsafsız Avcı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Fırtınanın Hiddeti Janna S11 Yetenek Skilleri

Hem destek hem de büyücü olan Janna şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;

Uğultulu Kasırga: 2- 14- 15- 17- 18

Meltem: 1- 4- 5- 7- 9

Fırtınanın Gözü: 3- 8- 10- 12- 13

Muson: 6- 11- 16

Fırtınanın Hiddeti Janna S11 Counter Pickler

Janna şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar ise;

Diana

Nami

Sona

Sivir

Blitzcrank

Fırtınanın Hiddeti Janna Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Tutuştur: Rakibi tutuşturarak 5 saniye boyunca 80 ile 505 gerçek hasar verir. Rakip şampiyonun açığa çıkmasını sağlar.

İmparatorun Fermanı

Akan Su Asası

Kızgın Buhurdanlık

Atiklik Çizmeleri

Mikael'in Kazanı

Kefaret

Fırtınanın Hiddeti Janna Kostümleri

Janna şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Fırtına Kostümü

Hextech Kostümü

Buz Kraliçesi Kostümü

Şanlı Kostümü

Muhabir Kostümü

Fnatic Kostümü

Yıldız Muhafızı Kostümü

Kutsal Kılıç Kostümü

Cadı Kostümü