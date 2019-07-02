Janko futbolu bıraktı

Süper Lig'de bir dönem Trabzponspor forması da giyen golcü futbolcu Marc Janko futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Bu kararını sosyal medyadan açıklayan Avusturyalı futbolcu mesajında "Gün geldi ve ben 16 yıl için teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede güzel ve heyecan verici bir yolculuktu. Destek ve mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli futbolcu sırasıyla Admira Wacker J., Admira Wacker, Salzburg, Twente, Porto, Trabzonspor, Sydney, Basel Sparta Prag, Lugano takımlarında forma giydi.

Bordo Mavili ekiple 30 maça çıkan Janko, 4 gol, 2 asistlik performansa imza attı.







