Jankat Yılmaz, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi

Ümit Milli Takımı, 17 Kasım Perşembe günü Avusturya ve 21 Kasım Pazartesi günü Polonya ile Hırvatistan'da oynayacağı özel maçların hazırlıklarına Pula şehri Medulin bölgesinde akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Antrenmana kampa dahil olan oyuncular katıldı.

Sabah saatlerinde Zagreb'e gelen Ümit Milliler, daha sonra karayolu ile Pula şehrinde bulunan kamp oteline geçti. Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna Galatasaray A.Ş. forması giyen Jankat Yılmaz dahil edilirken, Serhat Öztaşdelen aday kadrodan çıkarıldı.

Ümit Milliler'in Avusturya ve Polonya maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin ( Fenerbahçe A.Ş.), Jankat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)

Defans: Ali Barak (Roda JC), Serdar Saatçı (SC Braga), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Efecan Mızrakçı (Vavacars Fatih Karagümrük), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Metehan Baltacı (Galatasaaray A.Ş.), Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Kenan Yıldız (Juventus FC), Hakan Yeşil (Adanaspor A.Ş.), Berkay Vardar (Beşiktaş A.Ş.), Doğuhan Aral Şimşir (Lillestrom SK)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Tiago Çukur (FCV Dender EH), Emrehan Gedikli (Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas