Jandarma Tenis Turnuvası sona erdi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-



BURDUR'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Tenis Turnuvası final maçlarıyla sona erdi.

Burdur Tenis İl Temsilciliği ile İl Jandarma Komutanlığı'nın organize ettiği turnuva Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında yapıldı. Burdur dışında Antalya, Isparta ve İstanbul'dan da sporcuların katıldığı turnuvanın final maçlarını Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Alay Komutan vekili Mehmet Çelik, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, jandarma personeli ve vatandaşlar izledi.

Turnuvada +10 yaş kategorisinde kızlarda Nil Erdal birinci, Zeynep Önder ikinci, Ecrin Atalay üçüncü, erkeklerde Niyazi Kayra Anlı birinci, Çağlayan Dinçtürk ikinci, Ahmethan Öksüzoğlu ve Said Demiray üçüncü, +12 yaş kategorisinde kızlarda Fatmanaz Uyanık birinci, Ceylin Çetin ikinci, Pelin Ece Hanım Şen ve Berra Çetin üçüncü, +12 yaş erkekler kategorisinde Engin Kayra Şimşek birinci, Batuhan Ege Erman ikinci, Vedat Mert Turşucu ve Atahan Ata üçüncü, +16 yaş kategorisinde kızlarda Zeynep Dalkıran birinci, Sudenaz Dereli ikinci, Havvanur Bozkurt üçüncü, erkeklerde Vural Bülbül birinci, Yunus Şahinler ikinci, Eyüp Üçbudak ve Hamdullah Koç üçüncü oldu. +35 yaş kategorisinde kadınlarda Zülay Tarım birinci, Aysun Canbal ikinci, Bibi Fornash ve Gülsüm Şimşek üçüncü, erkeklerde Can Çiftçibaşı birinci, Hasan Korkmaz ikinci, Durali Özdemir ve Hasan Kurtay üçüncü oldu.

+10 yaş consolation kategorisinde Ali Aybars Canbal birinci, Doruk Uzun ikinci, +12 yaş consolation kategorisinde Ayşe Aslıhan Öztop birinci, İdil Sezer ikinci, Ceylin Serra Yaşar ve Emine Eda Güzel üçüncü, erkeklerde Mehmet Fatih Köken birinci, Eren Sarp Özorak ikinci, Mehmet Toprak Erçin ve Numan Öztürk üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye girenlere madalya ve kupaları ile teşekkür belgeleri İl Jandarma Komutan vekili Albay Mehmet Çelik tarafından verildi.

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