Barcelona’nın yeni transferi Jan Vesely, Turkish Airlines EuroLeague’deki 12. sezonuna Sarunas Jasikevicius’un altında Çekya Milli Takımı’ndan arkadaşı Tomas Satoransky ile birlikte hazırlanıyor. Bir diğer önemli nokta ise Real Madrid ile olan rekabet.

Her ne kadar sezon öncesinde olsa da Vesely, ilk derbisine çıktı. Bu sezon daha birçok kez Real Madrid ile karşılaşacak olan Vesely, medya gününde Eurohoops’a verdiği röportajda bu deneyimin her zaman farklı olduğunu düşündüğünü belirtti:

“Soyunma odasındayken bile etraftaki insanlardan, taraftarlardan hissettiğiniz atmosfer… Özel bir maç, hissedebiliyorsunuz.”









Fakat Vesely, bu tarz atmosferlere yabancı bir oyuncu değil. Fenerbahçe ‘de geçirdiği sekiz yılın ardından Barcelona’nın yolunu tutan Çek oyuncu için bu ayrılık kolay olmamıştı:

“Kesinlikle verdiğim en zor kararlardan biriydi. Konfor alanımdan çıkmak, yeni bir şey denemek ve yeni bir enerjiyle oynamak istedim. Fenerbahçe ve İstanbul’dayken çok mutluydum, orası benim ikinci evimdi. Her yaz evime, İstanbul’a gitmek için sabırsızlanırdım fakat kariyerim için yeni bir şey denemek ve daha fazla EuroLeague kupası için savaşmak istedim.

Bütün maçları, nasıl oynadığımızı, taraftarların oluşturduğu atmosferi ve basketbolu öğrendiğim bütün o süreci hatırlayacağım. İlk iki yılda taraftarlar basketbolla o kadar ilgili değildi. Sırbistan ve Yunanistan’da durum farklı çünkü ikisi de basketbol ülkesi. Rakibi ne zaman yuhalayacaklarını, hakemleri baskı altına almayı biliyorlar. İlk iki yılımda taraftarlar basketbolu öğrendi, anladı ve ben de bu süreci deneyimledim. Ondan sonra atmosfer inanılmazdı. Her şeyi biliyorlardı, basketbolu öğrenmelerini izlemek harikaydı. Bunu kesinlikle hatırlayacağım.”

Barcelona, Vesely için yeni ve daha önce deneyimlemediği bir durak fakat Vesely, tanıdık bir isimle beraber bu macerada yer alacak. Yaz döneminde Barcelona, Satoransky’i de kadrosuna kattı ve Vesely’nin kararında da bu hamle büyük bir rol oynadı:









“Barcelona ile görüşmelere başlayan ilk ben oldum fakat onun (Satoransky) gelme ihtimali olduğunu öğrendikten sonra benim için de onun için de süreç kolaylaştı. Milli takımda geçen yılların ardından oluşan bağımız inanılmaz. Yüzüne bakıp ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. Onunla beraber olmak harika.”

İki oyuncu da Jasikevicius’un altında ter dökecek. Partizan günlerindeyken Saras’a karşı oynayan Vesely, başarılı koçu EuroLeague’in en iyi antrenörlerinden biri olarak görüyor:

“Dürüst olmam gerekirse ona karşı oynadığım döneme dair hiçbir şey hatırlamıyorum fakat harika bir oyuncu, harika bir oyun kurucu olduğunu biliyorum. Zeljko Obradovic‘in altında oyun kurucu oynamanın ne kadar zor olduğunu bilirim. O (Obradovic), hep çok zeki oyun kurucuları olsun istemiştir, o (Saras) da öyleydi. Koç olarak da basketbolcuyken gösterdiği şeyi gösteriyor. Basketbol zekası bambaşka bir seviyede.”

Bu noktada sorulması gereken soru belliydi: Obradovic ile Saras arasında herhangi bir benzerlik görüyor mu?

“Görüyorum, gelme sebeplerimden biri de bu. Onunla hem saha içinde hem saha dışında özel ve harika bir ilişkimiz vardı. Zaman zaman tartışırdık fakat bunlar her zaman takımın faydası için olurdu. Saras da aynı tarz, kazanmak, her detayı kontrol etmek istiyor ve çok mükemmeliyetçi.”









Barcelona, bir kez daha EuroLeague sezonuna şampiyonluk adaylarından biri olarak başlıyor. Yıllar sonra iki sene üst üste Final Four sahnesinde yer almayı başaran ekip, ikisinde de kupayı kazanamasa da alışık olduğu yere dönmeyi başardı. Vesely de Final Four’da yer almanın ne kadar zor olduğundan bahsetti ve o 80 dakika için şifreyi verdi:

“Dostum (Kostas) Sloukas‘tan alıntılarsam: ‘Kolay değil’. İnsanlar her sene Final Four’a gitmemiz gerektiğini düşünüyor ancak bu kolay değil. 30’dan fazla maç yapmanız gerekiyor, playofflar’da da kolay maç yok. Belki de iyi bir takım sezon içinde sorunlar yaşayarak ev sahibi avantajını kaybedecek fakat rakibini eleyip Final Four’a ulaşacak. Orada olmak kolay değil ve bu bir turnuva, tek maçta elenebiliyorsun. Olay odaklanmaktan ve detaylardan geçiyor. Final Four turnuvası 80 dakikalık odaktan ibaret, başka da hiçbir şey yok.”

Barcelona, EuroLeague’in açılış haftasında cuma günü (7 Ekim) Olympiakos’u ağırlayacak.

Vesely'nin Fenerbahçe kariyeri

Vesely, 5 Ağustos 2014 tarihinde Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Vesely, Fenerbahçe ile ilk sezonunda kariyerinde ikinci kez EuroLeague Dörtlü Finaline yükselme başarısı gösterdi ve bu takım tarihinin ilk Final Four'u olmuştu. Ancak 15 Mayıs, 2015'te oynanan yarı final maçında Real Madrid'e 87-96 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybetmişlerdi. Forma giydiği yirmi dokuz EuroLeague maçında maç başına kariyer rekorları olan 11.2 sayı, 5.4 ribaund ve %63,3 iki sayı isabeti istatistikleriyle mücadele ederek sezonu noktaladı. Vesely, 8 Ocak, 2016 günü Euroleague'de top-16'nın 2. haftasında oynanan Crvena zvezda maçında 15 sayı ve kariyer rekorları olan 10'ü hücum olmak üzere 15 ribaund ve 5 blok'la tamamlarken takımının maçı 88-65 kazanmasında önemli rol oynamıştı. 22 Ocak günü top-16'da 4. haftada deplasmanda oynanan Darüşşafaka Doğuş maçında 16 sayı, 13 ribaund ve 1 blok ile 30 indeks puanı topladı ve aynı indeks puanı elde eden Ioannis Bourousis ile haftanın MVP'si seçildi. 1 Şubat 2016 tarihinde yapılan açıklamayla Euroleague'de Ocak ayının MVP'si seçildi.