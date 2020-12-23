Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde Olympiacos'u konuk edecek temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından Jan Vesely, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir takımla karşılaşacaklarını dile getiren Vesely, "Çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Son maçlardaki performansımızdan sonra parkeye çıkmalı ve bu dönemdeki oyunumuzdan kesinlikle çok daha iyisini sergilemeliyiz. İlk toptan itibaren mücadele etmeli ve 40 dakika boyunca konsantre kalabilmeliyiz. Kilit nokta bu olacak. Elbette rakip olarak buraya gelecek olması kötü, ancak Kostas Sloukas’ı tekrar görecek olmak da güzel olacak. Ama biz oyunumuza konsantre olmalı ve karşılaşma boyunca savaşmalıyız" dedi.