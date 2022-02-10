Jan Vesely geri dönüyor

Çek yıldız, 23 Aralık’ta oynanan ASVEL mücadelesinde sakatlanmıştı. Jan Vesely’nin, sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması tespit edilmiş ve yaklaşık 6 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklanmıştı. Vesely’nin, Real Madrid biletlerinin tamamının satıldığını bildiren görseli paylaşıp, “Peki ya cuma günü?” paylaşımı yapması, “Vesely dönüyor” yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ancak dün akşam saatlerinde gelen haberle rakipteki ko ronavirüs vakaları nedeniyle mücadelenin ertelendiği bildirildi. ASVEL maçında eli kırılan De Colo ise bir süre daha oynayamayacak.