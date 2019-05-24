Jan Polanc: Giro daha yeni başladı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

İtalya Bisiklet Turu'nun 12. etabında genel klasmanın zirvesi el değiştirdi. UAE Team Emirates bisikletçisi Jan Polanc, Pembe Mayo'yu takım arkadaşı Conti'den devraldı. Sloven sporcu, yarış sonrası düzenlenen basın toplantısında, liderliği yarış sonuna kadar korumanın çok zor olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı;

"Büyük Yarışlarda yer alan her bisikletçi, böyle bir günü yaşamanın hayalini kuruyor. Verona'ya ulaştığımızda Pembe Mayo'ya halen sahip olabilmek oldukça zor bir ihtimal ama en azından yarın korumaya çalışacağım. Bu tabi ki, ne kadar gücümün kaldığına bağlı bir durum. Bugün takımın hedefi, kaçıştaki liderliği korumaktı. Önümüzdeki günlerde, ana grupla kaçış arasında bugünkünden çok daha büyük mesafeler olacak. Genel klasman sürücüleri için Giro daha yeni başladı. Bizi büyük bir mücadele bekliyor."