Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Slovak stoperi Martin Skrtel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Tecrübeli savunmacının bu kararı ülkesinde büyük yankı uyandırırken Slovak basını Skrtel'in bu kararının arkasındaki nedenleri sorgulamaya devam ediyor.

Ülkede yayım yapan Sport gazetesine konuşan Trabzonspor'un eski futbolcusu Jan Durica ise Skrtel'in milli takımı bırakmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Açıkçası bunu beklemiyordum. Skrtel'in neden böyle bir karar aldığını da bilmiyorum. Ancak milli takımı kaptanken bırakmak son derece zor bir karar.

O, hep liderdi ve takımı sırtında taşıdı. Yeniden takıma dönüp dönmeyeceğini zaman gösterecek. Eğer fiziksel nedenlerden ötürü böyle bir karar aldıysa bunun geri dönüşü olmayabilir."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler